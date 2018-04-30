Под Коломыей парашютист запутался в опоре ЛЭП (Видео)

Вблизи Коломыи Ивано-Франковской области парашютист запутался в опоре ЛЭП. Об этом сообщает местный ресурс КУРС со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции. Двое парашютистов приземлились, а один запутался стропами в опоре ЛЭП. Мужчину с электроопоры сняли друзья, обошлось без травм, отмечает издание.