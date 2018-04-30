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На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар

Труханов остров
18:18 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Около 3 гектара травы и деревьев горят на Трухановом острове в Киеве.

В понедельник, 30 апреля, в 11:27 в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о возгорании травяного настила и деревьев в южной части Труханова острова.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложняется отсутствием проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован", - сообщается в понедельник вечером на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что к ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль "Отважный".

Позже в ведомстве проинформировали, что в 16.47 понедельника пожар был локализован, а в 18.04 - ликвидирован.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Пожар в Киеве, Труханов остров, Украина.
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