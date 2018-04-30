На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар

В понедельник, 30 апреля, в 11:27 в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о возгорании травяного настила и деревьев в южной части Труханова острова.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит около 3-х га травяного настила и деревьев. Тушение пожара осложняется отсутствием проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован", - сообщается в понедельник вечером на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что к ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль "Отважный".

Позже в ведомстве проинформировали, что в 16.47 понедельника пожар был локализован, а в 18.04 - ликвидирован.