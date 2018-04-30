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Обнародованы имена нападавших на нардепа Найема

Полиция
21:53 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция Киева задержала троих напавших на нардепа Мустафу Найема.

Полиция Киева задержала троих участников конфликта в центре столицы, в результате которого был избит народный депутат Мустафа Наем (фракция "Блок Петра Порошенко"), сообщил советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия", - написал в понедельник вечером А.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографии задержанных.

Он также проинформировал, что проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям.

"Если у кого либо есть такая информация, просьба звонить в полицию по номеру 102", - призвал А.Геращенко.

Ранее он сообщал, что в 17.30 у Бессарабского рынка произошла словесная перепалка между М.Найемом и группой неизвестных, которая затем переросла в драку. По словам парламентария, в результате инцидента М.Наем получил легкие телесные повреждения. Также советник главы МВД отметил, что по предварительным данным, данное происшествие не связано с депутатскими полномочиями М.Наема и является ничем иным кроме как бытовым дорожным конфликтом.

Полиция Киева квалифицирует событие, во время которой народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем получил телесные повреждения, как хулиганство, трое активных участников инцидента доставлены в управление полиции, а еще одного – разыскивает.

"Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль "BMW". В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - сообщает в понедельник вечером Отдел коммуникации полиции Киева.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "перехват", и вскоре разыскиваемый "Мерседес" нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Антон Геращенко, Мустафа Найем, Нападение на депутата, Нардеп, Украина.
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