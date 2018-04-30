На свадьбе в Одесской области отравились 20 гостей, включая ребенка 5 лет

Свадьба в с.Нерубайское Одесской области закончилась госпитализацией для 20 человек, включая 5-летнего ребенка.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области, предварительный диагноз у всех госпитализированных – пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

Из 20 заболевших 18 направлены в Одесскую городскую инфекционную больницу, а двое остались в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.

Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд, изготовленных в местном ресторане во время свадьбы. Всего на мероприятие были приглашены 84 человека.

В настоящее время специалисты отобрали пробы еды и напитков для проведения лабораторного контроля. Работа кафе временно приостановлена.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.