На свадьбе в Одесской области отравились 20 гостей, включая ребенка 5 лет
Новости Украины: В Одесской области свадебное празднование закончилось пищевым отравлением 20 гостей.
Свадьба в с.Нерубайское Одесской области закончилась госпитализацией для 20 человек, включая 5-летнего ребенка.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области, предварительный диагноз у всех госпитализированных – пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.
Из 20 заболевших 18 направлены в Одесскую городскую инфекционную больницу, а двое остались в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.
Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд, изготовленных в местном ресторане во время свадьбы. Всего на мероприятие были приглашены 84 человека.
В настоящее время специалисты отобрали пробы еды и напитков для проведения лабораторного контроля. Работа кафе временно приостановлена.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.