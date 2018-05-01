Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве: схема движения

В Киеве с 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

В настоящее время в Департаменте уже прорабатывается схема движения на время проведения работ.

"Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесено контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесено МАФы из радиуса проведение реконструкции", - сообщают в КГГА.

Так, ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

На это время предусмотрено изменения:

движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет действовать по улицам: Антона Цедика (вул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

по ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

на троллейбусном движении со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана конечная остановка будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

По поручению мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта путепроводом через проспект Победы планируется пустить уже к концу этого года.