Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 01.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Новости: В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
Новости: Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Новости: Какого числа Троица в 2018 году
Какого числа Троица в 2018 году
X

Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве: схема движения

Проект Шулявского моста
08:51 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве с 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, в КГГА предполагают, что строительство будет длиться 17 месяцев.

В Киеве с 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

В настоящее время в Департаменте уже прорабатывается схема движения на время проведения работ.

"Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесено контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесено МАФы из радиуса проведение реконструкции", - сообщают в КГГА.

Так, ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

На это время предусмотрено изменения:

  • движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет действовать по улицам: Антона Цедика (вул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

  • по ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

  • односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

  • на троллейбусном движении со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана конечная остановка будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

По поручению мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта путепроводом через проспект Победы планируется пустить уже к концу этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, КГГА, Киев, Транспортная инфраструктура, Шулявка, Шулявский мост.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Обнародованы имена нападавших на нардепа Найема На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар Карта АТО: Боевики препятствуют разведению сил

Последние новости

"Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем" Xiaomi Mi Band 3 получит интересную функцию На Харьковщине в детскую беседку бросили коктейль Молотова
Сегодня читают
01 В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
02 Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео)
03 Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin
04 Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)
05 Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление
Новости сегодня
13:50 Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)
13:46 Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"
13:44 13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео)
13:40 Как живет богатая молодежь Саудовской Аравии (Фото)
13:31 Формула-1 зарегистрировала торговую марку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда
Новости: В центре Киева начался марш активистов
В центре Киева начался марш активистов
Новости: В Армении сегодня выберут премьера
В Армении сегодня выберут премьера
Новости: NASA может перенести свою миссию Mars 2020
NASA может перенести свою миссию Mars 2020
Добавить комментарий
0