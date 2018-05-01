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Первый день ООС на Донбассе: противник 6 раз открывал огонь

Донбасс
09:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Трое бойцов ВСУ ранены за сутки на Донбассе в результате 44 обстрелов со стороны боевиков.

За первые сутки операции объединенных сил (ООС) зафиксировано 44 обстрелы украинских позиций на Донбассе, в результате чего трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр Операции.

"Противник, не соблюдая международных соглашений, 6 раз открывал огонь из 120 и 82-мм минометов и вел огонь из стрелкового оружия. Трое военнослужащих получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и эвакуированы в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

При этом в информации подчеркивается, что украинские подразделения на передовых позициях на обстрелы боевиков при необходимости отвечали огнем, однако не нарушая Минские договоренности.

"Ночь текущих суток была относительно спокойной. Противник пять раз обстреливал наши позиции. По данным разведки, противник за сутки понес потери - 5 раненых", - добавили в пресс-центре.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, ООС.
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