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Пророссийские пенсионеры в Одессе пытались провести марш

Митинг в Одессе
13:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одессе небольшая группа пророссийских активистов попыталась провести шествие к 1 мая, но им помешали идеологические оппоненты.

Несколько десятков пророссийских активистов, в основном, пожилые люди и пенсионеры, провели приуроченный к 1 мая митинг у Оперного театра в Одессе.

Как передает корреспондент, собравшиеся на акцию люди не один год участвуют в мероприятиях, идеологически связанных с Россией, а также были участниками пророссийских акций в 2013-2014 годах. По случаю же 1 мая они требовали повышения зарплат, снижения тарифов, достойных пенсий.

После митинга активисты попытались пройтись маршем до Куликова поля. Однако дорогу им преградили проукраинские активисты. Возникла словесная перепалка, результатом которой был отказ от проведения марша.

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Новости Украины, 1 мая, Одесса, Оперный театр, Пророссийские активисты, Россия, РФ, Украина.
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