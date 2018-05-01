ООС на Донбассе: за сутки ранены 4 военных ВСУ

В зоне операции Объединенных сил за прошедшие сутки получили ранение 4 украинских бойцов в результате вражеских обстрелов.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 1 мая, официальнгый представитель Министерства обороны полковник Максим Праута.

"Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное, один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести", - сказал Праута.

По его словам, обстановка на линии столкновения за прошедшие сутки существенно не изменилась. Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы оборонных позиций ВСУ, в частности из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В целом все 44 вражеских обстрела, зафиксированных на линии столкновения за прошедшие сутки, определены как прицельные. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава военнослужащие Вооруженных Сил Украины 14 раз открывали огонь в ответ, применяя исключительно разрешенное Минскими договоренностями оружие", - заметил официальный представитель МОУ.

Он также напомнил, что 30 апреля 2018 года началась операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий Указ подписал Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко.