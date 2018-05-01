Прогноз погоды на 2 мая: в Украину пришла летняя жара
Новости Украины: Погода в Украине в среду, 2 мая, будет одной из самых жарких в Европе.
Ясная погода будет доминировать по всей территории, однако дожди и грозы ожидаются периодически в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
В среду, 2 мая, в Украине столбики термометров поднимутся до рекордных 25 ... + 30 градусов. Ясная погода будет доминировать на всей территории страны, но в западных регионах страны вероятные дожди и грозы. Также кратковременные осадки ожидаются в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
В Киеве 2 мая будет сухо и ясно, температура воздуха поднимется до +28 ... + 30 градусов.
Прогноз погоды на среду, 2 мая, в городах Украины:
Ужгород - + 27 ... + 29
Львов - + 26 ... + 28
Ивано-Франковск - + 26 ... + 28
Тернополь - + 26 ... + 28
Черновцы - + 26 ... + 28
Хмельницкий - + 26 ... + 28
Луцк - + 26 ... + 28
Ровно - + 26 ... + 28
Житомир - + 26 ... + 28
Винница - + 26 ... + 28
Одесса - + 26 ... + 28
Николаев - + 26 ... + 28
Херсон - + 26 ... + 28
Симферополь - + 25 ... + 27
Кропивницкий - + 26 ... + 28
Черкассы - + 26 ... + 28
Чернигов - + 25 ... + 27
Суммы - + 24 ... + 26
Полтава - + 26 ... + 28
Днепр - + 26 ... + 28
Запорожье - + 26 ... + 28
Донецк - + 25 ... + 27
Луганск - + 25 ... + 27
Харьков - + 25 ... + 27
Киев - + 27 ... + 29