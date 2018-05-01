Прогноз погоды на 2 мая: в Украину пришла летняя жара

Ясная погода будет доминировать по всей территории, однако дожди и грозы ожидаются периодически в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В среду, 2 мая, в Украине столбики термометров поднимутся до рекордных 25 ... + 30 градусов. Ясная погода будет доминировать на всей территории страны, но в западных регионах страны вероятные дожди и грозы. Также кратковременные осадки ожидаются в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

В Киеве 2 мая будет сухо и ясно, температура воздуха поднимется до +28 ... + 30 градусов.

Прогноз погоды на среду, 2 мая, в городах Украины:

Ужгород - + 27 ... + 29

Львов - + 26 ... + 28

Ивано-Франковск - + 26 ... + 28

Тернополь - + 26 ... + 28

Черновцы - + 26 ... + 28

Хмельницкий - + 26 ... + 28

Луцк - + 26 ... + 28

Ровно - + 26 ... + 28

Житомир - + 26 ... + 28

Винница - + 26 ... + 28

Одесса - + 26 ... + 28

Николаев - + 26 ... + 28

Херсон - + 26 ... + 28

Симферополь - + 25 ... + 27

Кропивницкий - + 26 ... + 28

Черкассы - + 26 ... + 28

Чернигов - + 25 ... + 27

Суммы - + 24 ... + 26

Полтава - + 26 ... + 28

Днепр - + 26 ... + 28

Запорожье - + 26 ... + 28

Донецк - + 25 ... + 27

Луганск - + 25 ... + 27

Харьков - + 25 ... + 27

Киев - + 27 ... + 29