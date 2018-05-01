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Первомайское шествие в Харькове: участников облили кефиром

Первомайское шествие в Харькове
16:06 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: Скриншот

Новости Украины: В Харькове во время марша, посвященного Дню труда, участников облили кефиром.

В Харькове главу пророссийской организации "Трудовая Харьковщина", организовавшей митинг к 1 мая, Павла Тищенко облили кефиром.

Как сообщает местное издание 057.ua, на митинг пришли, в основном, люди пожилого возраста, передает Украинская правда.

Они развернули плакаты про "геноцид Украины" и "слава трудящимся". Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.

Около 150-ти митингующих пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви. Они скандировали "Бандера мразь", "Власть убивает людей" и другие пророссийские лозунги.

Один из проукраинских активистов облил кефиром главу "Трудовой Харьковщины", после чего его оттеснила полиция.

Издание отмечает, что "Трудовая Харьковщина" - организация, во главе которой была лидер харьковских коммунистов Алла Александровская.

Сейчас Александровская подозревается в сепаратизме и находится под домашним арестом.

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Новости Украины, 1 мая, Митинг, Трудовая Харьковщина, Харьков.
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