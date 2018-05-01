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На Керченском мосту треснула опора

Керченский мост
17:36 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости Украины: На 256-й опоре Керченского моста, который должен связать аннексированный Крым и материковую Россию, появились трещины.

Одна из опор Керченского моста, который Россия строит, чтобы соединить аннексированный Крым с материком, снова треснула. Сейчас опору пытаются отремонтировать. Соответствующее фото опубликовал пользователь Twitter.

Как пишет пользователь соцсети, трещины появились на 256-й опоре. Сейчас аварийная опора снова в лесах, "каркасы вяжут, бетон подают".

По предварительным данным, 256-я опора, которая находится практически посередине пролива (8 км от берега), не выдержала нагрузки и лопнула в двух местах.

Более того, отмечается, что по словам специалистов, опоры Керченского моста не способны выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске поездов. В этом районе в начале 2018 года уже фиксировали проседание опор на 1 метр.

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Новости Украины, Керченский мост, Керченский пролив, Крым, Мост, Опора.
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