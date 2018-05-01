В Киеве некоторые троллейбусы изменят движение

В связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул.С.Петлюры троллейбусы маршрута №91Н изменят движение в ночь на 2 мая, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"В ночь на 2 мая с 00:00 до 05:00 внесены изменения в движение троллейбусов маршрута № 91Н в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул.Симона Петлюры", – говорится в сообщении.

В указанное время движение троллейбусов маршрута №91Н будет организовано следующим образом:

От ул. Милославской до ул.Паньковской – по действующей схеме движения, далее – ул. Льва Толстого – ул Митрополита Василия Липковского – ул. Ивана Огиенко – железнодорожный вокзал "Южный";

В обратном направлении: ул. Ивана Огиенко – ул. Митрополита Василия Липковского – ул. Льва Толстого, далее – по действующей схеме движения.