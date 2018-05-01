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На Донбассе на взрывчатке подорвался гражданский

На Донбассе на взрывчатке подорвался гражданский
21:56 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Пострадавшего оперативно доставили в райбольницу Бахмута, где ему была оказана медицинская помощь.

Во вторник днем в районе населенного пункта Майорск (Донецкая обл.) подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) и добавляют, что угрозы его жизни в настоящее время нет.

"Пренебрежение установленными правилами приводит к тяжелым последствиям. Так, сегодня, около 12.30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский мужчина 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г.Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что по данному факту представители Национальной полиции Украины проводят досудебное расследование.

"Командование Объединенных сил обращается к населению касательно неукоснительного соблюдения особого порядка в зоне проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре.

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Новости Украины, Взрывчатка, Гражданский, Донбасс, Майорск.
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