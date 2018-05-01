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Кафе в Одессе сгорело дотла, обстоятельства выясняют

Пожар
22:08 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
УНН
Фото: Соцсети

Новости Украины: Спасатели работали по повышенному уровню вызова, погибших и пострадавших нет.

Из-за пожара в парке им.Горького полностью сгорело кафе и пострадал рядом расположенный зал игровых автоматов. Об этом корреспонденту сообщили в ГСЧС в Одесской области.

До приезда пожарных пожар пытались ликвидировать собственными силами. Тушить огонь пришлось долго, так как здание было пожароопасным - все сделано из дерева. Кроме того, рядом проходят высоковольтные провода, и надо было ждать, пока их обесточат.

"Здание полностью выполнено из деревянных конструкций, по которым пожар быстро распространился по всей поверхности кровли. На место сразу прибыли 12 спецмашин спасателей. Сейчас выясняются все обстоятельства пожара", - отметил заместитель руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Крицкий.

Общая площадь пожара 300 квадратных метров. 

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Новости Украины, ГСЧС, Кафе, Одесса, Пожар, Пожар в кафе.
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