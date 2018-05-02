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Появилось видео нападения и избиения Найема

Мустафа Найем
01:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: uainfo.org

Новости Украины: По факту нападения на народного депутата начато уголовные производства по статьям "Хулиганство" и "Умышленное телесное повреждение средней степени".

Участие в конфликте с депутатом Мустафой Найемом, который в результате потасовки получил телесные повреждения, брали пять нападавших.

Об этом свидетельствуют данные видеозаписи, которую вечером 1 мая обнародовал Александр Кузьменко в Facebook, пишет "Украинская правда".

На видео зафиксирован момент конфликта с 5 мужчинами, которые окружили Найема и один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в лицо. При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение машине нардепа.

Брат нардепа Массе Найем отметил, что на видео - лишь начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания "Арена-Сити", что на Бессарабской площади.

30 апреля в центре Киева народный депутат от БПП Мустафа Найем пострадал в результате конфликта на дороге. Депутат с травмами был направлен в отделение скорой помощи.

Полиция установила, что парламентарий ехал в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади, когда его подрезал "Мерседес". Началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил народного депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Для розыска нападавших был введен план "перехват", автомобиль найден и задержано трех человек. Еще одного человека, который ударил Найема, разыскивают.

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Новости Украины, БПП, Избиение депутата, Киев, Мустафа Найем.
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