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С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта

КГГА
05:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Подоле в Киеве с 1 мая расширят пешеходную зону и изменят схему проезда.

На столичном Подоле с 1 мая намерены расширить пешеходную зону и изменить схему проезда для транспорта, которая позволит уменьшить количество пробок и создаст комфортные условия для пешеходов, сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"В прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Подол. Сейчас мы внедряем второй этап - более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение пробок на Подоле", - рассказал Д.Давтян.

Как отмечается, с Контрактовой площади планируют убрать бетонные блоки, которые ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Также перекроют заезд на площадь с ул.Ильинской. Останется, но будет отгорожен, транзитный проезд по ул.Григория Сковороды. Поэтому к пешеходной зоне присоединят комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

По новой схеме транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, пустят с другой стороны квартала, по ул.Волошской, причем направление движения изменится на противоположное. Левый поворот на Подол с ул.Спасской планируют перенести на ул.Хорива - ожидается, что благодаря этому на ул. Набережно-Крещатицкой уменьшатся пробки.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили два светофора и шесть модернизировали.

Левый поворот с ул.Верхний Вал на ул.Межигорскую будет проходить через ул.Константиновскую и ул.Хорива, что существенно сократит длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на ул.Волошскую разгрузит ул.Межигорскую.

На ул.Хорива между Межигорской и Константиновской установили разделители потоков, чтобы решить проблему с припаркованными автомобилями.

"Следующими этапами реорганизации движения на Подоле будет изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовому дому", – говорится в сообщении ведомства.

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Новости Украины, Дмитрий Давтян, КГГА, Киев, Подол, Проезд.
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