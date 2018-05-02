В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"
Новости Украины: Неудачная "шутка" энергодаровца может стоить ему от двух до шести лет лишения свободы.
"Телефонный" аноним, сообщивший в понедельник в полицию ложную информацию о минировании СБУ в Энергодаре (Запорожская область), задержан. Его ждет наказание – до 6 лет лишения свободы.
Как сообщает Отдет коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, вечером 30 мая в Энергодарский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминировано местное здание Службы безопасности Украины.
Прибывшие в энергодарское СБУ взрывотехники, кинологи спасатели ГСЧС проверили строение, взрывоопасных предметов там не обнаружили.
При этом полиция оперативно разыскала злоумышленника, сообщившем о минировании. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Энергодара.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины – "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".
Досудебное расследование продолжается.