В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"

"Телефонный" аноним, сообщивший в понедельник в полицию ложную информацию о минировании СБУ в Энергодаре (Запорожская область), задержан. Его ждет наказание – до 6 лет лишения свободы.

Как сообщает Отдет коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, вечером 30 мая в Энергодарский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминировано местное здание Службы безопасности Украины.

Прибывшие в энергодарское СБУ взрывотехники, кинологи спасатели ГСЧС проверили строение, взрывоопасных предметов там не обнаружили.

При этом полиция оперативно разыскала злоумышленника, сообщившем о минировании. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Энергодара.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины – "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Досудебное расследование продолжается.