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В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"

СБУ
06:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Неудачная "шутка" энергодаровца может стоить ему от двух до шести лет лишения свободы.

"Телефонный" аноним, сообщивший в понедельник в полицию ложную информацию о минировании СБУ в Энергодаре (Запорожская область), задержан. Его ждет наказание – до 6 лет лишения свободы.

Как сообщает Отдет коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области, вечером 30 мая в Энергодарский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминировано местное здание Службы безопасности Украины.

Прибывшие в энергодарское СБУ взрывотехники, кинологи спасатели ГСЧС проверили строение, взрывоопасных предметов там не обнаружили. 

При этом полиция оперативно разыскала злоумышленника, сообщившем о минировании. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Энергодара.

 Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины – "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

 Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, ГСЧС, Запорожье, Ложное минирование, Нацполиция, СБУ, Энергодар.
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