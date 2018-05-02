Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов позиций ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, из них 13 раз с тяжелого вооружения, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 1 мая, зафиксировано 52 обстрелы наших позиций. Российско-террористические войска, не соблюдая Минских соглашений, 13 раз вели огонь из тяжелого вооружения", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Как отмечается, активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка, Невельское.

Кроме того, нарушая международное гуманитарное право, боевики за прошлые сутки в 23:00 совершили огневой налет по артиллерии калибра 152-мм на населенный пункт Троицкое, выпустив по мирному населению, где нет позиций украинских войск, 15 снарядов.

В штабе отметили, что 2 мая в Троицком планируется работа Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества будут предоставлять жителям Троицкого помощь.

На Луганском направлении 2 мая противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту украинских войск.

В ходе боевых действий два военнослужащего объединенных сил получили ранения, их эвакуировали в госпиталь, где оказали квалифицированную помощь. По данным разведки, противник понес потери – 4 боевика.