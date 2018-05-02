Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

Оккупанты на Донбассе увеличили количество обстрелов позиций ВСУ

Донбасс
08:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ, 13 раз – из тяжелого вооружения.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, из них 13 раз с тяжелого вооружения, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр Операции.

"За прошедшие сутки, 1 мая, зафиксировано 52 обстрелы наших позиций. Российско-террористические войска, не соблюдая Минских соглашений, 13 раз вели огонь из тяжелого вооружения", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

Как отмечается, активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Бутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединский, Старогнатовка, Невельское.

Кроме того, нарушая международное гуманитарное право, боевики за прошлые сутки в 23:00 совершили огневой налет по артиллерии калибра 152-мм на населенный пункт Троицкое, выпустив по мирному населению, где нет позиций украинских войск, 15 снарядов.

В штабе отметили, что 2 мая в Троицком планируется работа Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества будут предоставлять жителям Троицкого помощь.

На Луганском направлении 2 мая противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту украинских войск.

В ходе боевых действий два военнослужащего объединенных сил получили ранения, их эвакуировали в госпиталь, где оказали квалифицированную помощь. По данным разведки, противник понес потери – 4 боевика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Война на Донбассе, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Годовщина трагедии в Одессе: усилена охрана города В Чернобыльскую зону не пустили двух "туристов" Дети попали в ДТП в оккупированном Крыму

Последние новости

ГПС не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
19:01 Порошенко предлагает расширить границы полигонов для испытания ракет
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0