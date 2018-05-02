Годовщина трагедии в Одессе: усилена охрана города

В Одессе в среду, 2 мая, улицы и площади перекрывают из-за поминальных мероприятий к четвертой годовщины трагических событий в городе, когда во время массовых беспорядков погибли до полусотни человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

"По периметру и территории Куликового поля и Соборной площади патрулируют полицейские и нацгвардейцы. Напоминаем, что на территорию Куликового поля граждане могут попасть только через установленные там фильтрационные рамки. Вход на Соборную площадь - свободный. Также в этих районах действуют ограничения движения транспорта. Кроме того, напоминаем о запрете изготовления, распространения и публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", - отмечается в сообщении полиции.

Трагические события в Одессе произошли 2 мая 2014 года. Накануне футбольного матча между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом" было запланировано совместная шествие болельщиков обеих команд и проукраински настроенных одесситов по центральным улицам города. Тем временем, участники одесского Антимайдана, палаточный городок которых располагался на Куликовом поле (неподалеку от местного железнодорожного вокзала), увидели в этом угрозу собственной безопасности и решили собраться на Александровском проспекте возле пересечения с улицей Жуковского. В 15 часов колонна футбольных фанатов, активистов местной "Самообороны" и Евромайдана собралась на Соборной площади и двинулась в направлении Парка культуры и отдыха им. Т. Шевченко, центрального стадиона "Черноморец". Когда она дошла до Александровского проспекта, то была атакована антимайдановцами. Довольно быстро массовые беспорядки, в которых участвовали несколько тысяч человек, перешли на все центральные улицы Одессы – Греческую, Дерибасовскую, Греческую площадь.

Вскоре раздались и первые выстрелы. Ситуация вышла из-под контроля. Где-то в 18 часов проукраинские силы начали теснить антимайдановцев к месту их дислокации – Куликовому полю. Лагерь сепаратистов был сожжен, а сами антимайданвцы забаррикадировались в Доме профсоюзов. Конфликтующие стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью, стреляли. Вскоре в здании возник пожар, в результате которого погибло несколько десятков человек. Всего во время беспорядков в Одессе погибли 48 человек, более 200 обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Впоследствии следствием было установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Решением Одесского горсовета в этот день чтят память погибших.