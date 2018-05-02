Не удалось застрелиться: киевлянин пытался выпрыгнуть с балкона

В Киеве мужчина, которому не удалось застрелиться, пытался прыгнуть с балкона.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, сегодня утром по спецлинии "102" поступило сообщение от женщины о том, что мужчина, с которым она живет в одной из многоэтажек на улице Довнар-Запольского, выстрелил в себя.

Женщина объяснила инспекторам, которые прибыли по вызову, что мужчина пытался покончить с собой выстрелом из пистолета. Пуля не задела жизненно важных органов. Инспекторы вызвали скорую и оказали пострадавшему домедицинскую помощь. "Когда врачи осматривали самоубийцу, тот внезапно выбежал на балкон и попытался прыгнуть. Патрульный мгновенно среагировал: схватил мужчину за одежду и затянул в комнату, помешав еще одной попытке потерпевшего покончить с собой", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства и причины поведения мужчины будут выяснять следователи.