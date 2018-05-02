Психически больной напал на людей в Умани

В Умани Черкасской области местный житель с психическим расстройством убил женщину в гостинице, после чего напал с кирпичом на пятерых человек на улице.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Инцидент произошел в гостинице "Дружба" 1 мая около 7:00. Спустя час злоумышленник на улице напал на людей и вскоре был задержан правоохранителями.

Потерпевшие госпитализированы.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство") и пять уголовных производств по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК ("Покушение на убийство").

В секторе коммуникации полиции Черкасской области сообщили, что злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.