В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков

Руководитель Операции объединенных сил Сергей Наев не прогнозирует обострения боевых действий на Донбассе в связи с началом операции, но уверяет, что безнаказанные обстрелы боевиков терпеть не будут.

Об этом он сказал на брифинге 2 мая в Краматорске, передает Украинская правда.

"Жители Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения больше всего боятся активизации боевых действий. Поэтому хочу подчеркнуть: мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом операции", - сказал Наев.

Он подчеркнул, что ООС призвана привести мир на Донбасс, но добавил, что на агрессию противника будут отвечать.

"Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того чтобы ускорить его завершение .... Мы не будем мириться с системными обстрелами, которые противник проводит против украинских позиций. Такие односторонние обстрелы является актом убийства. Главной задачей является прекращение безнаказанных обстрелов. Ответ на провокации будет жестким и неотвратимым", - сказал Наев.

Он добавил, что минские договоренности не лишают ВСУ права на самозащиту.

Кроме того, по словам Наева, значительные усилия руководства ООС будут направлены на укрепление позиций вооруженных сил Украины на линии соприкосновения.

"Будет проведено дооборудование и усиление оборонительных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники. Есть также намерение пересмотреть схемы минно-оборонительных заграждений, освободить от взрывчатки те участки, которые создают опасность для местного населения", - сказал руководитель ООС.

Также на Донбассе будут внедрять новейшие системы управления войсками, в частности, в разведке и контроле воздушного пространства.

"Противник может считать это ответом на угрозы, звучащие от некоторых российских деятелей, о планах расширения агрессии в Украине. Ответ на такие действия, если противник на них решится, будет быстрым и эффективным", - подытожил Наев.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных силна Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля президент Петр Порошенко закончил АТО и начал операцию Объединенных сил. С началом Операции объединенных сил на Донбассе начал действовать особый порядок.