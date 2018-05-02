На Куликово поле в Одессе потасовка, есть задержанные

Небольшая потасовка возникла между идеологическими противниками у входа на Куликово поле в Одессе, где проходила акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, полиция задержала троих участников столкновения и доставила их в райотдел.

По данному факту начато уголовное производство по ст.125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе в среду, 2 мая, около 2,3 тыс. силовиков – полицейских, бойцов Нацгвардии Украины и сотрудников СБУ – обеспечивают охрану общественного порядка.

В связи с усиленными мерами безопасности доступ в локации, где проходят памятные мероприятия, осуществляется через рамки металлоискателей в специально установленных пунктах пропуска.

Кроме того, в городе вокруг Куликова поля и Соборной площади ограничено движение автотранспорта. Из-за этого на ряде магистралей Одессы образовались значительные пробки, однако полиция оперативно реагирует на ситуацию и старается отводить транспортные потоки, чтобы разгрузить улицы.

Как сообщалось, в ходе гражданских столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.