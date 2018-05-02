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ГПС не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России

ГПСУ
17:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники не пропустили для освещения событий в Одессе граждан Италии, Чехии и России.

В течение 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России, которые они направлялись в Украину "освещать" события 2 мая в Одессе, сообщает пресс-служба погранведомства.

"Двух иностранцев не пропущено через границу в аэропорту "Борисполь" на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов. Речь идет о том, не пропущенные граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине", - говорится в обнародованном в срелду днем сообщении.

Так, гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV". В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины. А не пропущенный в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события, которые происходят в Украине.

"Конечно, надеяться на беспристрастность данных "журналистов" во время освещения событий 2 мая в Одессе не стоило", - отметили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, еще одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в страну уже по результатам беседы, поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми в качестве представителя фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издания.

"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", - подытожили в Госпогранслужбе Украины.

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Новости Украины, 2 мая, ГПСУ, Одесса, Пограничники.
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