ГПС не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России

В течение 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России, которые они направлялись в Украину "освещать" события 2 мая в Одессе, сообщает пресс-служба погранведомства.

"Двух иностранцев не пропущено через границу в аэропорту "Борисполь" на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов. Речь идет о том, не пропущенные граждане Италии и Чехии неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине", - говорится в обнародованном в срелду днем сообщении.

Так, гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV". В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины. А не пропущенный в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события, которые происходят в Украине.

"Конечно, надеяться на беспристрастность данных "журналистов" во время освещения событий 2 мая в Одессе не стоило", - отметили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, еще одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в страну уже по результатам беседы, поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки. Россиянин прибыл с двумя детьми в качестве представителя фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издания.

"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", - подытожили в Госпогранслужбе Украины.