В Одессе задержали мужчину с гранатой вблизи проведения марша

Сотрудники полиции во время проведения мероприятий по охране общественного порядка в Одессе в связи с годовщиной событий 2 мая 2014 года выявили на ул. Жуковского мужчину с предметом, похожим на гранату.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, подозрительный предмет был обнаружен у мужчины в сумке во время установления его личности и поверхностного досмотра, в связи с тем, что он находился на пути следования т.н. марша украинского порядка.

Сейчас мужчина задержан, его личность устанавливается.

"Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий. Продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в полиции.

В Одессе в среду, 2 мая, около 2,3 тыс. силовиков – полицейских, бойцов Нацгвардии Украины и сотрудников СБУ – обеспечивают охрану общественного порядка.

В связи с усиленными мерами безопасности доступ в локации, где проходят памятные мероприятия, осуществляется через рамки металлоискателей в специально установленных пунктах пропуска.

Кроме того, в городе вокруг Куликова поля и Соборной площади ограничено движение автотранспорта. Из-за этого на ряде магистралей Одессы образовались значительные пробки, однако полиция оперативно реагирует на ситуацию и старается отводить транспортные потоки, чтобы разгрузить улицы.

До настоящего времени мероприятия по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года проходили без существенных правонарушений. Полиция зафиксировала только словесные перепалки и одну потасовку между идеологическими оппонентами.

Как сообщалось, в ходе гражданских столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.