Нападение на Найема: одного из подозреваемых суд взял под домашний арест

Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 30 июня Магомеду-Салиху Саитову – одному из подозреваемых в нападении на народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема в центре Киева 30 апреля.

"Первому из напавших на депутата избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В свою очередь, как сообщает интернет-издание Hromadske.ua, суд удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого в нападении на М.Найема, которые просили для своего подзащитного, М.С.Саитова, домашний арест или любую другую легкую меру пресечения в связи с тем, что он студент 2 курса НТУУ "КПИ" и "содержание под стражей может повлиять на учебный процесс"

"Разве может студент второго курса оказывать риск народному депутату?", - цитирует адвоката М.С.Саитова Hromadske.ua.

Сам подозреваемый в суде заявил, что он лично не совершил нападение на М.Найема, а просто "сидел в машине и наблюдал". В то же время он признал свои действия неприемлемыми.

Со своей стороны прокуратура требовала для М.С.Саитова содержания под стражей.

Магомед-Салих Саитов подозревают по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Он является одним из пяти подозреваемых в нападении на депутата Мустафа Найем. Трое из них задержали сразу после схватки, один бежал из страны, еще одного человека устанавливается.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). "Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю… В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал сам М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что в результате инцидента М.Наем получил легкие телесные повреждения.

Позже А.Геращенко проинформировал, что полиция Киева задержала троих участников конфликта. "Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографии задержанных.

Нардеп также проинформировал, что проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям. "Если у кого либо есть такая информация, просьба звонить в полицию по номеру 102", - призвал А.Геращенко.

Вечером 1 мая М.Найем заявил, что один из дорожных хулиганов, который участвовал в нападении на него, сумел покинуть Украину и улетел в Баку. Кроме того, по его словам, автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором приехал пропавший участник столкновения, операция "перехват" не зафиксировала и до сих пор нигде не обнаружила.

Национальная полиция Киева квалифицировала событие, во время которой М.Найем получил телесные повреждения, как хулиганство, трое активных участников инцидента доставлены в управление полиции, а еще одного – разыскивают.

Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что злоумышленник, который причинил нардепу М.Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины спустя 2 часа после схватки.

Н.Максимець добавила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, "что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины".

2 мая Шевченковское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве объявило в розыск Магомеда-Амина Саитова – одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема в центре Киева.