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В зоне проведения операции Объединенных сил пропал украинский военный

Зона ООС
20:52 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На Донбассе среду боевики пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, один украинский военный пропал.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в среду боевики 17 раз применили запрещенное оружие и пытались вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины с занятых позиций, один украинский военный пропал, сообщает пресс-центр Операции.

"По состоянию на 17:00 ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Украинские подразделения, которые задействованы в ООС, давали адекватный ответ боем.

"Большинство огневых средств противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность", - сказано в сообщении.

По информации пресс-центра Операции, в 15:45 среды в районе населенного пункта Широкино, неподалеку Мариуполя (Донецкая область), по завершению вражеского обстрела из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. "Командованием принимаются меры по его розыску", - сказано в сообщении.

В то же время в пресс-центре ООС сообщают, что погибших и раненых во время ведения боевых действий по состоянию на 17:00 среды нет, потери противника уточняются.

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