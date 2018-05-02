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В Одессе прошел Марш украинского порядка

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Марш украинского порядка
21:42 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: МВД Украины

Новости Украины: В Марш украинского порядка в Одессе приняли участие до 1 тыс. человек.

От 700 до 1000 человек, в том числе представители партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и движения "Правый сектор", приняли участие в так называемом марше украинского порядка в центре Одессы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции.

Марш стартовал от памятника им.Т.Г.Шевченко в одноименном парке. Участники акции скандировали традиционные националистические лозунги: "Украина – превыше всего!", "Слава нации – смерть врагам" и т.п.

Согласно заявлениям организаторов марша, данное мероприятие призвано продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны.

Ранее в этот день сотрудники полиции во время проведения мероприятий по охране общественного порядка в Одессе в связи с годовщиной событий 2 мая 2014 года выявили на ул.Жуковского, по которой должен пройти марш, мужчину с предметом, похожим на гранату.

Сейчас мужчина задержан, его личность устанавливается.

"Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий. Продолжаются неотложные следственные действия", - отметили в полиции.

Охрану общественного порядка в Одессе в среду, 2 мая, обеспечивают около 2,3 тыс. силовиков – полицейских, бойцов Нацгвардии Украины и сотрудников СБУ.

До настоящего времени мероприятия по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года проходили без существенных правонарушений. Полиция зафиксировала только словесные перепалки и одну потасовку между идеологическими оппонентами.

Как сообщалось, в ходе гражданских столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

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Новости Украины, ВО Свобода, Марш украинского порядка, Одесса, Правый сектор, СБУ.
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