Правоохранители задержали наркоторговца в Киеве

Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции Киева, полицейский остановил мужчину, который вел себя подозрительно. При проверке документов и поверхностном осмотре сотрудник полиции обнаружил и изъял 20 расфасованных пакетов с особо опасным наркотическим веществом – метадоном. Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Задержанный признался, что сам он наркозависимый, а наркотики сбывал путем закладки в разных районах столицы. Однако, откуда получал наркотики, объяснить отказался", – рассказал начальник управления полиции в метрополитене Виталий Быков.

Правоохранители совместно с работниками управления противодействия наркопреступности обнаружили и изъяли по разным адресам 30 кубов опия ацетилированного. Также установили личность злоумышленника, которым оказался 21-летний уроженец Донецкой области, ранее привлекаемый к уголовной ответственности.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических мероприятий, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают возможные места сбыта наркотиков и лица других фигурантов.