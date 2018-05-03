На Прикарпатье погиб польский турист

В с.Олешкив (Снятинский район) в результате удара молнии в одну из байдарок погиб польский турист, который с группою соотечественников совершали спуск по р.Прут.

"Установлено, что 1 мая 2018 около 15.00 гражданин Республики Польша 1985 г.р., житель г.Краков, с группой туристов соотечественников в количестве 27 человек во время спуска на байдарках по р.Прут, в районе с.Олешков, Снятинского района, в результате неблагоприятных погодных условий (грозы и молнии) перевернулся из байдарки и утонул", – сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области около 19:00 обнаружили тело утопленника на дне реки и отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту несчастного случая правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и уведомили о происшедшем Генеральное консульство Республики Польша во Львове.

Продолжается следствие.