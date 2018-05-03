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В Киеве напали на защитника Донецкого аэропорта

Дмитрий Вербич
03:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На Дмитрия Вербича напали четыре человека в масках, был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины.

В Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения, в настоящее время ему оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщает полиция Киева, не называя имени пострадавшего. Ранее о нападении на Вербича стало известно из соцсетей.

"Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р.", – сказано в сообщении.

"Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", – информирует полиция.

На место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и просмотрели камеры видеонаблюдения.

"На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных лиц, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по номеру 102", – призывают полицейские.

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Новости Украины, Ветеран АТО, Дмитрий Вербич, Донбасс, Киев, Нападение.
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