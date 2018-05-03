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На Харьковщине разоблачили на взятке чиновника

Взятка
03:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: В Харьковской области руководитель райотдела госрегистрации прав на недвижимость задержан на взятке.

Прокуратура Харьковской области совместно с сотрудниками Национальной полиции разоблачили при получении неправомерной выгоды руководителя одного из районных отделов государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

"Чиновник получил от местной жительницы 12 тыс. грн взятки. По предварительным данным, женщина хотела оформить три земельных участка для ведения личного фермерского хозяйства себе и членам своей семьи. Однако за беспрепятственное оформление документов руководитель отдела госрегистрации потребовал дополнительных, не предусмотренных законом выплат", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в среду.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

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Новости Украины, Взятка, Коррупция, Харьковская область, Чиновник.
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