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В КГГА сообщили, где будут отключать холодное водоснабжение

Кран
09:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В пяти районах Киева 3 и 4 мая из-за проведения ремонтных работ будет ограничена подача холодной воды.

На текущей неделе из-за проведения ремонтных работ ограничат подачу холодной воды в пяти районах столицы: Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Оболонском, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".

"Для надежной работы систем водоснабжения будут проводиться ремонтные работы, из-за чего отключат холодное водоснабжение по нескольким адресам", – предупредил "Киевводоканал".

Как отмечается, в связи с этим холодное водоснабжение будет отключено 3 мая с 9:00 до 23:00 – 3 мая с 09:00 до 23:00 - ул. Борщаговская (учебные корпуса КПИ № 35, 37, 39, 41), ул.Волынская, 69 (ж / б), 65 (Авиаинвест), ул.Науки, 32, 34, 34а, 36, 36-А; ул.Малокитаевская, 63, 67, 69, 71, 71-А, 73, 72, 74, 76, 76-А, 78, 78-А, 80, 80-А, 84; ул.Листопадная, 1, 1-А, 3-51, 2-48, ул.Уральская, 1-41 и 2-46, пер.Тихвинский, 4-12 (частные дома).

Ряду районов Киева грозит масштабное отключение горячей воды

Кроме того в этот день отключат водоснабжение с 10:00 до 17:00 на ул.Большая Васильковская, 15, 17, 17-В, 19, 21 (ж/д), с 10:00 до 19:00 – ул. Квитки Цисык, 67, 69, 71, 77, 79 (частные дома); с 10:00 до 21:00 – ул.Баррикадная, 6, 6-А, 8 (частные дома).

А в пятницу 4 мая с 09:00 до 16:00 отключат холодную воду на ул.Белицкая, 10, 10-А, 10-В, 12, 12-А (частные дома).

ЧАО "Киевводоканал" напоминает о необходимости заранее запастись водой.

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Новости Украины, Киев, Киевводоканал, Отключение, Ремонтные работы, Холодная вода.
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