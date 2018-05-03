Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
Новости Украины: На Приднепровской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7 после наблюдений черного дыма из трубы.
На Приднепровской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
"Сегодня около 8 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина – повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийного останова блока", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. В результате аварийной ситуации станция временно остановлена.
На текущий момент мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме компенсирует энергоблок №4 ДТЭК Запорожской ТЭС.
Напомним, 5 апреля в 4:00 произошло возгорание на Приднепровской ТЭС. На месте работали спасатели ГосЧС и патрульная полиция.
Пожар локализовали в 4:43 и ликвидировали в 4:55. Для тушения пожара было задействовано 50 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС. Пострадавших при пожаре нет.