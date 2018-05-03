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Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен

Приднепровская ТЭС
14:23 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Приднепровской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7 после наблюдений черного дыма из трубы.

На Приднепровской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

"Сегодня около 8 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина – повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийного останова блока", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. В результате аварийной ситуации станция временно остановлена.

На текущий момент мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме компенсирует энергоблок №4 ДТЭК Запорожской ТЭС.

Напомним, 5 апреля в 4:00 произошло возгорание на Приднепровской ТЭС. На месте работали спасатели ГосЧС и патрульная полиция.

Пожар локализовали в 4:43 и ликвидировали в 4:55. Для тушения пожара было задействовано 50 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС. Пострадавших при пожаре нет.

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Новости Украины, Аварийная остановка, ДТЭК, Приднепровская ТЭС, Украина, Энергоблок ТЭС.
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