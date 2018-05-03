Активисту Кадырову не изменили приговор в суде Крыма

В четверг оккупационный суд в Крыму оставил без изменений приговор Сулейману Кадырову, осужденному на два года условно за проукраинский пост в социальных сетях.

Об этом в Facebook сообщила "Крымская солидарность".

"Суд по делу Сулеймана Кадырова окончен. Доводы защиты не были учтены. Решение суда первой инстанции Верховный суд посчитал оставить в силе", - говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме, родственникам и активистам разрешили присутствовать лишь во время оглашения приговора.

Как сообщалось, в октябре 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова и изъяли у него ноутбук и телефон. Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили 11 октября 2016 года по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России (ст. 280.1 УК РФ). По версии обвинения, Кадыров в марте 2016 года сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко, который, представившись крымским татарином из Симферополя, заявил о создании батальона "Крым" для освобождения неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей Украины. Через несколько месяцев под репостом якобы появился комментарий от Кадырова, в том числе со словами "Поддерживаю, Крым был, есть и будет Украиной". Согласно решению Феодосийского "горсуда" Кадыров осужден на два года условно, ему также запрещено заниматься публичной деятельностью, в том числе в сети Интернет.

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Кадырова в перечень экстремистов и террористов. Сам Кадыров утверждает, что уголовное дело против него – это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Выступая в суде, он заявлял, что никогда не скрывал свою украинскую позицию".

Ранее с аналогичными обвинениями в сепаратизме "суды" в Крыму выступили против журналиста Николая Семены и заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.