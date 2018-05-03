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Пожар на военном лесхозе Черниговщины: горит 20 га леса

Пожар на Черниговщине
16:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Площадь пожара в военном лесхозе близ Гончаровского в Черниговской области возросла до 20 га.

На Черниговщине спасатели ликвидируют пожар лесной подстилки на территории военного лесхоза вблизи пгт. Гончаровское.

Попытки локализовать возгорание лесной подстилки и хвойных насаждений в Черниговском военном лесхозе, расположенном вблизи пгт Гончаровское, продолжаются, однако по состоянию на 15.10 четверга площадь пожара увеличилась до 20 га отдельными ячейками.

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"По состоянию на 15:10 авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками", - сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В информации отмечается, что к тушению привлечены 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГСЧС - 16 единиц техники и 55 человек личного состава.

Как сообщалось, возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45. Ранее в ГСЧС сообщали, что возгорание произошло на площади около 10 га. К тушению привлечены 8 едениц техники и 67 человек, из которых от ГСЧС 4 единиц техники и 17 человек личного состава. "К ликвидации пожара привлечена также авиация ГСЧС Украины, а именно самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", - добавили в Службе.

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Все по теме:

Новости Украины, Ан-32П, Военный лесхоз, ГСЧС, Ми-8, Пожар, Украина, Черниговская область.
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