Пожар на военном лесхозе Черниговщины: горит 20 га леса

На Черниговщине спасатели ликвидируют пожар лесной подстилки на территории военного лесхоза вблизи пгт. Гончаровское.

Попытки локализовать возгорание лесной подстилки и хвойных насаждений в Черниговском военном лесхозе, расположенном вблизи пгт Гончаровское, продолжаются, однако по состоянию на 15.10 четверга площадь пожара увеличилась до 20 га отдельными ячейками.

"По состоянию на 15:10 авиацией ГСЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, совершено 7 сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками", - сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В информации отмечается, что к тушению привлечены 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГСЧС - 16 единиц техники и 55 человек личного состава.

Как сообщалось, возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения на территории Черниговского военного лесхоза, вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45. Ранее в ГСЧС сообщали, что возгорание произошло на площади около 10 га. К тушению привлечены 8 едениц техники и 67 человек, из которых от ГСЧС 4 единиц техники и 17 человек личного состава. "К ликвидации пожара привлечена также авиация ГСЧС Украины, а именно самолет Ан-32П и вертолет Ми-8", - добавили в Службе.