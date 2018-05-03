В Минфраструктуры обещают отремонтировать трассу Одесса-Рени

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещает завершить трассу Одесса-Рени уже в 2018 году.

Об этом говорилось во время встречи министра инфраструктуры с председателем Одесской ОГА Максимом Степановым в рамках рабочей поездки в Одесскую область, сообщает пресс-сужба Мининфраструктуры.

"Одесская область демонстрирует хорошую динамику по восстановлению дорог. Сделано уже немало, и я благодарю руководителя области за качественную командную работу, которая направлена на результат. В этом году вопрос ремонта дороги Одесса-Рени - это вопрос номер один. Я искренне хочу, чтобы та трасса, которая в 2016 году была одной из наихудших в Украине, стала наилучшей в 2018 году. Это поручение Президента Украины, Премьер-министра, и мы должны это сделать. Мы приложим для этого все усилия", - заявил Омелян на брифинге для прессы по итогам встречи.

Министр инфраструктуры отметил, что дороги строятся минимум с пятилетней гарантией.

"На все дороги, которые мы строим, начиная с 2016 года, действует гарантия минимум 5 лет, с этого года, я надеюсь, гарантийный срок будет 10 лет и больше", - сказал он.

При этом, председатель Одесской ОГА Максим Степанов подчеркнул, что ремонт трассы Одесса-Рени является ключевым вопросом повестки дня работы местной власти.

"Трассу Одесса – Рени необходимо в этом году завершить. В настоящий момент у нас есть средства на строительство обхода Рени, заканчивается строительство моста вблизи села Паланка, есть соответствующий ресурс по таможенному эксперименту и очень рассчитываем на поддержку Правительства относительно выделения дополнительных средств для завершения дороги Одесса – Рени", - отметил одесский губернатор.