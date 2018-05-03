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Взрывы в Балаклее прекратились

Взрывы в Балаклее
20:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области прекратились.

Взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области прекратились.

Об этом сообщил Радио Свобода начальник управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины подполковник Богдан Сеник.

"После 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались. Продолжается комплексная локализация возгорания и пожара. По решению местной администрации, провели эвакуацию ближайших зданий", – рассказал Сеник.

По словам пресс-секретаря, личный состав, который участвовал в разминировании территории, эвакуировали в полном составе. Он отметил, что не имеет информации о пострадавших.

"Была некоторая информация о вроде бы каких-то жертвах. В настоящее время, по информации из разных источников, это не подтверждается. Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских", – сказал Сеник.

Он добавил, что не имеет информации, много ли оставалось боеприпасов на той территории, где происходит пожар.

"Я знаю, что те боеприпасы на той технической территории... Было достаточно боеприпасов, к очистке и разминированию остатков которых привлекалась многочисленное количество групп саперов", – рассказал Сеник.

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Спикер подчеркнул, что "причин для паники нет".

"Принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить, в первую очередь, местных жителей от последствий пожара", – сказал подполковник.

Возле Балаклеи на Харьковщине произошел пожар на бывшей технической территории 65 арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков неразорвавшихся снарядов в результате прошлогоднего пожара. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуировали.

Напомним, в марте 2017 года на складах артиллерийских боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы. Из окрестностей складов радиусом в 10 километров эвакуировали почти 20 тысяч человек. Пожар впоследствии ликвидировали. Как главную версию событий называли диверсию, хотя не исключали и версию служебной халатности.

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Новости Украины, Балаклея, Боеприпасы, Взрывы в Балаклее, Украина, Харьковская область.
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