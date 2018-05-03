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МИД Украины разочарован блокировкой Россией мандата миссии ОБСЕ

ОСБЕ
21:49 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
112.ua

Новости Украины: РФ блокирует расширение мандата миссии ОБСЕ на весь участок украинско-российской границы на Донбассе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлила мандат специальной мониторинговой миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

При этом МИД разочарован блокированием Россией расширения мандата миссии на весь участок украинско-российской границы.

"Поддерживая продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", Министерство иностранных дел выражает глубокое разочарование по поводу того, что Россия остается единственной в ОБСЕ, кто упорно блокирует расширение мандата на весь участок границы", - заявляют в МИД.

Украинская сторона отмечает, что обсуждение на заседании совета ОБСЕ вопроса присутствия наблюдателей миссии в пунктах пропуска на украинско-российской границе показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе.

"Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

МИД призывал Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках "минских договоренностей", в частности по обеспечению постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на временно неконтролируемом участке российско-украинской государственной границы, а также созданию зоны безопасности вдоль границы с Россией, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, миссия ОБСЕ на границе работает с 29 июля 2014 года.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, МИД Украины, ОБСЕ.
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