В Одессе арестовали боевика "ЛНР"

В Одессе арестован подозреваемый в участии в террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне по ходатайству прокуратуры Одесской области Приморским районным судом подозреваемому в содействии и участии в террористической организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Правоохранители установили, что в течение марта-апреля 2015 подозреваемый участвовал в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации «ЛНР». Так, в составе так называемого подразделения "Казачий полк" осуществлял сопротивление законным действиям работников правоохранительных органов Украины и Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.