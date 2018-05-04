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КГГА: в Киеве 4-5 мая отключат холодное водоснабжение

Водоснабжение
01:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: "Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Для надежной работы систем водоснабжения в Киеве проводят ремонтные работы, в связи с чем, 4-5 мая будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов, сообщают в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".

Водоснабжение отключат 4 мая с 17:00 до 07:00 5 мая - ул. Парково-Сырецкая, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж / б), 12 (Военкомат) ул. Дегтяревская, 62 (предприятие); ул. Парково-Сырецкая, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д / с); ул. Сикорского, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстана), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А, 5 мая с 22:00 до 08:00 6 мая - ул. Черновола, 30 (ж / б), 41, 28/1.

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Новости Украины, Водоснабжение, КГГА, Киев, Киевводоканал.
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