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На Донбассе сократят количество блокпостов

Блокпост
03:55 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: После того как на смену АТО пришел формат Операции объединенных сил, командование решило оптимизировать систему блокпостов на Донбассе.

Блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) станет меньше.

Об этом заявили командующий ООС Сергей Наев и глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает Украинская правда

По их словам, если убрать внутренние преграды в зоне проведения военной операции, это уменьшит напряжение среди населения.

Наев сообщил, что Объединенные силы будут прилагать усилия, чтобы уменьшить неудобства для местного населения. В частности, будет упорядочена работа координационного центра для активизации процесса получения пропусков для граждан Украины. В то же время, средствам государственной пограничной службы Украины поставлена задача улучшить качество обслуживания граждан на КПВВ.

Жебривский, в свою очередь, пообещал жителям Донбасса, что их жизнь в принципе не изменится, но это касается только жителей районов, удаленных от зоны проведения боевых действий.

"Как мы и говорили - будут упорядочены блокпосты, потому что некоторые из них уже стали лишними и только мешают. В этом направлении будет упрощение и облегчение работы и жизнедеятельности", - сказал он.

Заместитель председателя национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что блокпосты останутся только в зоне приближенной к боевым действиям.

"Просмотр формата работы направлен на уменьшение социальной напряженности, вызванной безосновательными проверками на тех блокпостах, которые фактически не выполняют функции обороны, или обеспечение национальной безопасности. Поэтому их количество будет несколько откорректирована в сторону уменьшения ", - отметил Бушуев.

Он также отметил, что порядок пропуска на блокпостах будет урегулирован.

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Все по теме:

Новости Украины, Блокпосты, Восток Украины, Донбасс, КПВВ, ООС, Павел Жебривский, Сергей Наев.
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