В течение майских праздников спасатели обнаружили более 700 боеприпасов

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн, так и современных боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В течение майских праздников, с 28 апреля по 2 мая, спасатели осуществили 131 выезд, в ходе которых выявлено 705 боеприпасов, говорится в сообщении.

Зачастую устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов, а также во время земляных или строительных работ.

В частности, на прошлой неделе группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, путем контролируемого подрыва была уничтожена минометная мина калибром 120 мм времен прошлых войн. Опасную находку обнаружил местный житель на вул. Школьная в селе Украинка в Витовском районе, о чем и сообщил по экстренному номеру 101.

1 мая взрывоопасный предмет был обнаружен в Киеве. Граждане нашли артиллерийский снаряд Д-100 мм времен Второй мировой войны на вул. Академика Тронько в Голосеевском районе.

28 апреля пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны под селом Соматоевка Краснопольского района Сумской области. Они нашли 12 минометных мин калибром 82 мм, а после дополнительного обследования местности были обнаружены и уничтожены еще и 44 минометные мины калибром 82 мм, 76 минометных мин калибром 50 мм, 30 гранат М39, 30 запалов к гранатам и патроны.

Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, в течение 1 мая пиротехнические подразделения Донетчины обследовали на наличие взрывоопасных предметов 2,82 га территории, где обнаружили 5 единиц ВОП.

В общем, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 18 тыс. 283 взрывоопасных предмета, в том числе 193 авиационные бомбы.