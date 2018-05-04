В Украину не пустили россиян с георгиевскими ленточками

Украинские пограничники не пропустили в страну двух граждан РФ, прибывших из Минска в Борисполь, так как у них к багажу были прикреплены георгиевские ленточки.

"Вчера вечером в аэропорту "Борисполь" из Минска прилетели двое молодых людей, мужчина и женщина, граждане РФ. Оба прибыли в личных целях, имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты. Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, запрещенные в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно", - написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на странице в Фейсбуке в пятницу.

В связи с этим пограничники отказали прибывшим россиянам в пересечении границы, поэтому они обратным рейсом вернулись в Минск.

В Украине почти год действует закон, который запрещает изготовление и публичное использование георгиевской (гвардейской) ленточки, за это введена административная ответственность (штраф).

Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленточки или ее изображения влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов (от 850 до 2550 грн) граждан с конфискацией георгиевской ленточки или предметов, которые содержат ее изображение.

Если данные действия осуществлены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленточки, или предмета, который содержит ее изображение.