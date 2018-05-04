Боевики на Донбассе используют лазерное оружие против ГПСУ

На Донбассе на территории проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска применяют ослепляющее лазерное оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел (МВД) Арсен Аваков на брифинге в пятницу, 4 мая, передает 112.ua.

"Сегодня мы награждаем двух бойцов… Один из них поражен новым оружием российских агрессоров - это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов, и особенно для пограничников это актуально, потому что они все время смотрят в приборы. И это не первый, не второй и не третий случай поражения и в ГПСУ, и в НГУ. Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие", - сказал он.

По словам главы МВД, в Госпогранслужбе будут использоваться дополнительные приборы против лазерного оружия. Кроме того, Украина намерена поднять вопрос применения лазера на международном уровне.

"Мы не до конца понимаем, что применяется конкретно, но представляем, что именно, у военных есть инструкция, мы будем ставить фильтры, приборы, одевать соответствующие очки. Такой лазерный луч поражает всегда неожиданно. Это варварство - лишить человека зрения. Эту ситуацию мы будем обсуждать на международном уровне", - добавил министр.