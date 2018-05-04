ВСУ подсчитали потраченные средства на Балаклею

В 2017 году на усиление безопасности и пожарной безопасности 65-й артиллерийской базы в Балаклее (Харьковская обл.) было израсходовано 9,191 млн грн, сообщил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Николай Швец.

"За эти средства были установлены пожарные сигнализации, отремонтировано пожарное депо. В 2018 году на эту военчасть запланировано выделение 887 тыс. (грн), что значительно меньше, чем годом ранее. Это связано с невозможностью выполнять меры по строительству и ремонту из-за последствий пожара в марте 2017 года", - рассказал он на брифинге в пятницу в Киеве.