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В Борисполе СБУ изъяла более 5 кг кокаина из Центральной Америки

Фото с места событий
15:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения подозреваемому.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области контрабанду в страну из одной из стран Центральной Америки крупной партии кокаина.

"Правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности с помощью курьеров", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более 5 кг кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 8 млн грн.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

В спецслужбе отметили, что операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с таможенной службой Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

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Новости Украины, Борисполь, Задержание, Кокаин, Наркоторговля, СБУ, Центральная Америка.
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