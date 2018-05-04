В Аккермане с балкона пятого этажа выпал крокодил

В Белгород-Днестровском Одесской области 1 мая произошел необычный инцидент - полицейским пришлось ловить крокодила, который выпал из балконного окна. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию городского отдела полиции.

Рептилия выпала из окна балкона квартиры на пятом этаже по улице Победы, 11. Уточняется, что животное отпустил "погулять" мужчина, который и держал его у себя дома. Итогом такой прогулки стало падение крокодила на землю.

По информации пресс-службы полиции, несмотря на то, что у правоохранителей нет навыков общения с такими животными, им все же удалось поймать крокодила, связать его и передать владельцу. Мужчину планируют привлечь к административной ответственности.