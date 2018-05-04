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В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин
17:07 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Киеве задержали 32-летнего уроженца Молдовы, который входил в доверие к женщинам и преступным образом выманивал у них деньги.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который входил в доверие к женщинам и мошенническим путем получал от них деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"К киевским правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов США", - рассказал начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

Столичные работники, обработав информацию, задержали подозреваемого в мошенничестве - 32-летнего уроженца Молдовы.

Полицейские установили, что на счету афериста уже около 10 обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены - желающих устроить личную жизнь было немало.

"На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в престижных домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или же женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги", - сообщил оперуполномоченный уголовного розыска ГУНП в Киеве Олег Токаренко.

В последнем случае близким потерпевшей он должен был приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это - по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил наличные - сразу сбежал.

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В ходе расследования уголовного производства следователи поняли, что имеют дело с аферистом со стажем. Несколько лет назад на территории Волынской области он также обманывал людей: девушкам предлагал бракосочетания, другим - решить различные проблемы за денежное вознаграждение. Тогда "изобретатель" назывался высокопоставленным правоохранительных органов, а на встрече приезжал в форменной одежде и демонстрировал фиктивное служебное удостоверение.

В 2013 году суд признал его виновным в совершении ряда мошенничеств и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отсидев четыре года, молодой оказался на свободе и снова взялся выманивать деньги у доверчивых людей.

Установлено также, что человек официально находится в международном розыске криминальной полицией Республики Молдова за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

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Новости Украины, Брачный аферист, Выманивал деньги, Задержание, Обманывал женщин, Полиция Киева.
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