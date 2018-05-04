Масштабная авария на водоканале: Николаев может остаться без воды

На водогоне Днепр-Николаев произошла авария, под угрозой водоснабжение всего областного центра.

Об этом сообщила пресс-служба НКП "Николаевводоканал".

"Возле поселка Мирное произошла авария на первой нити водогона Днепр-Николаев, по которому город снабжается водой из реки Днепр. Специалисты участка водовода Днепр-Николаев НКП "Николаевводоканал", который находится в Херсонской области, начали работы по ликвидации аварии. Из Николаева выехала техника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что первая нить водогона Днепр-Николаев была проложена еще в 1976 году, ее протяженность - 73 км, диаметр - 1400 мм. Труба изготовлена из стали, срок эксплуатации которой 20 лет, то есть уже 22 года как водогон должен был быть заменен. Кроме того, на месте аварии водогон постоянно находится в грунтовых водах, что значительно ускоряет процесс ржавления трубы.

Николаев получает воду из этого водогона, который имеет 2 нити.